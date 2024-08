Eduardo Fortes e Juarez Moreira se reúnem com Diretoria do Sindicato Rural de Gurupi para discutir parcerias futuras

Por Redação

Visando atender melhor às demandas do Sindicato Rural de Gurupi, o candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, e seu vice, Juarez Moreira, se reuniram com a diretoria do Sindicato Rural de Gurupi, com o presidente João Victor Stival, para discutir possíveis parcerias entre o sindicato e a prefeitura, caso Fortes seja eleito.

Durante o encontro, Fortes destacou a importância de fortalecer a parceria entre a prefeitura e o sindicato para promover uma maior visibilidade ao agronegócio local. Ele propôs que, em uma futura gestão, a exposição agropecuária de Gurupi possa ser ainda maior e com entrada gratuita, como ocorreu neste ano. O presidente do Sindicato Rural, João Victor, reforçou seu apoio à candidatura de Eduardo Fortes, destacou a necessidade de valorizar o agronegócio e a agroindústria na cidade e na região.

“O agronegócio é uma potência em Gurupi e em toda a região. Precisamos mostrar essa força para o Brasil e a parceria entre o Sindicato Rural e a prefeitura é fundamental para isso”, afirmou João Victor Stival.

Eduardo Fortes também apontou um fato que causou indignação entre a diretoria do sindicato, sobre a cobrança de IPTU por parte da atual gestão. Segundo o candidato, essa é a primeira vez que o sindicato foi cobrado em relação ao imposto, incluindo uma retroatividade de cinco anos. Eduardo Fortes criticou essa postura, ressaltando que o sindicato desempenha uma atividade pública e, portanto, não deveria ser tributado dessa forma.

“Queremos colocar o poder público ao lado do sindicato, das universidades e de outras instituições para transformar essa área em um canteiro de cursos profissionalizantes e, assim, oferecer mais oportunidades para a população”, destacou Fortes.

João Victor Stival enfatizou que a reunião foi essencial para conhecer as propostas de Eduardo Fortes e avaliar como ele pretende apoiar o homem do campo. “O Eduardo tem propostas concretas para o agronegócio e entende as necessidades do produtor rural. Esse apoio do poder público, especialmente da prefeitura, é fundamental para melhorar as condições de vida na zona rural”, concluiu o presidente.

