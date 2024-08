Eduardo Fortes garante aos servidores do município cartão alimentação e plano funerário

Por Redação

Para ouvir as demandas da educação do município, o candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, se reuniu com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet) para participar de uma reunião com os profissionais da educação da rede municipal. O encontro teve como objetivo ouvir as demandas da categoria e discutir propostas voltadas para a área da educação.

O Sintet tem promovido essas rodas de conversa com todos os candidatos a prefeito de Gurupi, buscando levantar as reivindicações dos profissionais da educação e ouvir as propostas dos postulantes ao cargo. Durante a reunião, o Sintet destacou diversos pontos considerados prioritários pela categoria, entre eles: Continuidade do cumprimento da Data Base e Progressões; Cumprimento e revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR); Continuidade do pagamento do reajuste do Piso Salarial para todos os níveis; Cumprimento da Lei Orgânica no que se refere às eleições diretas para diretores e melhorias na infraestrutura das escolas.

Eduardo Fortes, após ouvir atentamente as demandas apresentadas, reafirmou seu compromisso com a valorização dos profissionais da educação, e afirmou que fará sua gestão com diálogo para atender as necessidades da pasta.

”Sempre fiz política com diálogo. Assim que assumir o executivo, vamos nos reunir para fazer o melhor pela educação do município”, afirmou o candidato.

Além disso, Fortes destacou a importância de implementar o cartão alimentação para todos os servidores do município, algo que, segundo ele, já é realidade em outras cidades do Tocantins. “Está na hora de Gurupi ter o cartão alimentação para os servidores. Outras cidades do Tocantins têm, só Gurupi que não”, ressaltou. O candidato também mencionou a criação de um plano funerário gratuito para todos os servidores, ambos incluídos em seu plano de governo.

Eduardo Fortes finalizou sua participação reiterando o compromisso de sua gestão com a valorização dos profissionais da educação e dos demais servidores municipais, caso seja eleito prefeito de Gurupi.

Por: Ascom

*Eduardo Fortes (PSD)*

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim