Eduardo Fortes garante os direitos dos professores da rede municipal de ensino

Em Gurupi, o candidato a prefeito Eduardo Fortes se preocupa com a valorização da educação, e tem como prioridade de sua campanha. Fortes garante que, caso eleito, sua gestão assegurará os direitos dos profissionais da educação, reafirmando o papel essencial que eles desempenham na formação de uma sociedade.

O candidato Eduardo Fortes afirma que pretende investir e fortalecer a educação, visando não apenas formar cidadãos, mas também construir uma sociedade que valorize a inclusão. Um dos pontos centrais de sua proposta é o compromisso com o diálogo e o alinhamento com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet).

Além de considerar como prioritárias diversas propostas apresentadas pelos mesmos. Entre os pontos destacados, estão a continuidade do cumprimento da Data Base e Progressões, o cumprimento e a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), a continuidade do pagamento do reajuste do Piso Salarial para todos os níveis, o cumprimento da Lei Orgânica no que se refere às eleições diretas para diretores, o aperfeiçoamento profissional com afastamento remunerado para estudos e melhorias na infraestrutura das escolas.

Além de se comprometer com a garantia dos direitos dos professores, Fortes defende uma educação que possibilite a cada criança, jovem e adulto acesso a um ensino de qualidade, capaz de transformar vidas e impulsionar o desenvolvimento de Gurupi.

O candidato a prefeito, Eduardo Fortes, deixa claro que, em sua gestão, os profissionais da educação serão valorizados e terão suas vozes ouvidas, na busca de uma Gurupi mais próspera, inclusiva e com uma educação de qualidade para todos.

