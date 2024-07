Eduardo Fortes garante segurança nas praias com Nova Lei de Prevenção de Afogamentos

Por Redação

Foi sancionada a Lei Nº 4.465, de 4 de julho de 2024, de autoria do deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, que institui a Semana Estadual de Prevenção de Afogamentos. A iniciativa visa reduzir os incidentes de afogamento, especialmente durante a temporada de praias no Tocantins, que ocorre em julho e registra um aumento significativo nesses acidentes.

A lei estabelece que a Semana Estadual de Prevenção de Afogamentos será realizada anualmente na última semana de junho. “Nosso objetivo é disseminar práticas preventivas e educar sobre os riscos associados a atividades aquáticas,” afirmou Fortes. “Com a chegada da temporada de praias, é essencial intensificar essas ações.”

As ações previstas incluem palestras, campanhas educativas, divulgação de práticas seguras em mídias sociais e imprensa, e programas de aprendizagem de natação, com foco especial em crianças e jovens. A mobilização envolverá tanto o setor público quanto parcerias com instituições privadas, garantindo um esforço conjunto para a segurança aquática.

“A população do Tocantins merece desfrutar das belezas naturais com segurança,” ressaltou Fortes. “Esta lei é um passo crucial para evitar tragédias com a prevenção.”