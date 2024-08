Eduardo Fortes inicia Propaganda Eleitoral destacando sua trajetória política e social

Por Redação

Começou nesta sexta-feira (30) o período de transmissão do horário eleitoral nas emissoras de rádio e televisão. Até o dia 3 de outubro, o candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, junto com seu vice, Juarez Moreira, apresentará seu plano de governo aos cidadãos.

Representando a coligação ‘A Força Que Vem do Povo’, Eduardo Fortes afirmou estar confiante em suas propostas para administrar Gurupi pelos próximos quatro anos.

Histórico e Compromisso

Em seu primeiro programa eleitoral, o candidato se dirigiu aos eleitores, apresentando sua trajetória política e social, bem como suas realizações em benefício da população de Gurupi. Ele destacou as razões que motivaram sua candidatura.

“Mesmo quando estive sem mandato, continuei trabalhando pela nossa população, promovendo projetos sociais de combate à fome, inclusão social e qualificação profissional, além de defender o desenvolvimento de Gurupi”, ressaltou Eduardo Fortes.

Além dos esforços sociais e da assistência a famílias de baixa renda, Fortes defendeu pautas essenciais para o progresso do Tocantins.

Durante a exibição, Eduardo enfatizou: “Tudo que fiz até agora me deu a experiência necessária para administrar Gurupi e tornar a cidade um lugar ainda melhor para se viver. Gurupi merece mais. A partir de hoje, apresentaremos nosso projeto para o futuro da cidade, construído com a expertise dos melhores profissionais e, principalmente, com a participação direta dos moradores de Gurupi. Essa é nossa verdadeira força: a força do povo de Gurupi”, concluiu.