Eduardo Fortes pede campanha limpa e debate de ideias

Da redação

Em um vídeo divulgado nesta sexta-feira, 7, o deputado e pré-candidato a prefeito de Gurupi fez um apelo para uma campanha política focada no respeito e no debate de ideias. Ele vem sendo vítima de fake news, principalmente em grupos de WhatsApp.

“Nossa campanha se baseia no respeito e no debate de ideias,” afirmou em uma rede social. “Discutimos propostas concretas e ouvimos as necessidades da população. Não há lugar para ataques pessoais e desrespeito em nossa jornada. Faço uma campanha limpa, centrada no que realmente importa: melhorar a vida de cada cidadão gurupiense. Vamos focar no diálogo, na transparência e no compromisso com o bem comum,” concluiu o deputado.