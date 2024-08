Eduardo Fortes Promete novo terminal rodoviário em Gurupi; mesma obra foi projetada e licitada por sua concorrente, Josi Nunes

Por Redação

A cidade de Gurupi, conhecida por sua crescente demanda por infraestrutura moderna, aguarda com expectativa a construção de um novo terminal rodoviário, um desejo antigo da população. O pré-candidato a prefeito, Eduardo Fortes, comprometeu-se a realizar essa importante obra durante o primeiro ano de sua gestão, caso eleito.

Em visita ao atual terminal rodoviário nesta quinta-feira, 08/08, Fortes reafirmou sua determinação em melhorar as condições do transporte intermunicipal. O novo empreendimento será localizado no Trevo Sul, na Avenida Goiás, conectando-se estrategicamente à BR-153.

Independente de quem vença a eleição a obra deve sair, pois vale lembrar que no início do mês de julho a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, noticiou que as obras do novo terminal rodoviário estão orçadas em R$ 13 milhões, dos quais R$ 10 milhões já foram garantidos pela senadora Professora Dorinha. Desse valor, R$ 2 milhões foram pagos na última sexta-feira.

“A Nova Rodoviária, com uma área de 3.500 m², está estrategicamente localizada no Trevo Sul, no encontro da Avenida Goiás com a BR-153. O novo terminal terá o dobro do tamanho do atual e contará com toda a infraestrutura necessária para atender o fluxo diário de passageiros”, informou.

Contudo, Fortes destacou que o novo terminal não será meramente um ponto de passagem, mas sim um vetor de desenvolvimento econômico para Gurupi.

”Vamos construir uma rodoviária moderna e organizada, gerando empregos e renda, além de aumentar a confiança da população em nossa capacidade de destaque como polo econômico”, afirmou Fortes.

O projeto incluirá um espaço para táxis e moto taxistas, com infraestrutura adequada e banheiros, visando o conforto de trabalhadores e usuários. André de Souza, taxista local, comentou que as novas instalações permitirão um melhor atendimento aos usuários.

Fortes concluiu sua visita interagindo com comerciantes locais, reafirmando seu compromisso de apoiar e valorizar a classe. A promessa de um novo terminal traz esperança para um segmento essencial ao desenvolvimento urbano e econômico de Gurupi.