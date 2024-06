Eduardo Fortes propõe transformar Gurupi em “Polo Regional”

Por Redação

O pré-candidato a prefeito de Gurupi, o deputado Eduardo Fortes, apresentou sua visão de transformar a cidade em um grande polo da região sul. Fortes enfatizou o potencial econômico e estratégico de Gurupi, propondo investimentos significativos em infraestrutura, educação e saúde para impulsionar o desenvolvimento local.

“Gurupi tem tudo para se tornar uma referência regional, atraindo investimentos e melhorando a qualidade de vida de seus moradores,” afirmou Fortes.

As propostas do pré-candidato incluem fomentar a indústria, o comércio e o agronegócio na região, criando um ambiente favorável para novos negócios e oportunidades de emprego. Além disso, Fortes planeja modernizar as escolas e as Unidades de Saúde, garantindo acesso a serviços públicos de qualidade para todos os cidadãos.

Com um plano abrangente e inovador, Eduardo Fortes pretende não apenas fortalecer a economia local, mas também assegurar o bem-estar e a qualidade de vida para toda a população de Gurupi.