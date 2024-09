Eduardo Fortes rebate críticas e promete expandir Hortas Comunitárias para combater fome e melhorar saúde

Por Redação

Durante uma caminhada de campanha na Vila Independência nesta quarta-feira, 11, o candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes da coligação ‘A Força Que Vem do Povo’, relembrou a importância da hortas comunitárias, destacando um projeto social que realiza há mais de seis anos na região. Ao passar pela horta comunitária do bairro vizinho, João Lisboa da Cruz, Fortes destacou que essa é a terceira horta do projeto, beneficiando mais de 1.500 famílias com alimentos saudáveis, e enfatizou que hoje conta com quinze hortas em Gurupi e em municípios da região sul.

O candidato a prefeito, lamentou as críticas recebidas nas redes sociais, afirmando que, apesar dos comentários negativos, o projeto continua a crescer e a fazer a diferença na vida das famílias. “Na nossa gestão, vamos ampliar as hortas comunitárias para todos os bairros da cidade. Eu garanto que nenhuma família irá passar fome e nem terá problemas de saúde, ficando na fila do postinho”, prometeu o candidato, destacando o compromisso de combater a insegurança alimentar e melhorar a saúde da população.

Fortes reiterou que as hortas comunitárias são um exemplo de como é possível transformar vidas através de iniciativas simples e eficazes, levando dignidade e alimentos de qualidade para a mesa de muitas famílias.

Por: Ascom

Eduardo Fortes (PSD)

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim