Eduardo Fortes reforça sua fé na missa do Senhor do Bonfim

O pré-candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, reforçou a sua fé, nesta quinta-feira (15), participando da maior festa religiosa do Tocantins, a missa no distrito do Senhor do Bonfim, no município de Natividade.

O evento ocorre anualmente e reúne milhares de romeiros, do Tocantins e de vários estados.

“Fico feliz quando vejo uma das maiores representações de manifestação da fé no nosso Estado. Parabenizo a todos que se engajaram para promover uma festa tão bonita. É uma semana de programações religiosas e culturais que movimentam diretamente a economia do nosso Estado”, disse Fortes.

Eduardo Fortes também é deputado estadual, e anualmente participa desta tradicional manifestação religiosa do Estado. “Tradição que move tantos romeiros por meio da fé e da devoção. Valorizo essa tradição que é tão bonita e tem um grande significado na vida de tantas pessoas”, pontuou Eduardo Fortes.

No evento, o pré-candidato Eduardo Fortes acompanhado pelo seu vice, Juarez Moreira, teve vários encontros com as autoridades e populares, entre eles o governador Wanderlei Barbosa, vice-governador, Laurez Moreira, os deputados estaduais, Amélio Cayres, presidente da Asembleia Legislativa e Gutierres Torquato, entre outros.

Eduardo Fortes (PSD)

Pré-candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim