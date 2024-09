Eduardo Fortes se compromete buscar melhorias no sistema de internet em Gurupi

Por Redação

A qualidade da internet em Gurupi tem sido alvo de críticas e preocupações, especialmente nos celulares. Muitos moradores relatam insatisfação com os serviços oferecidos pelas operadoras, levantando a necessidade de melhorias urgentes. O candidato a prefeito, Eduardo Fortes, tem incluído essa demanda em sua agenda, destacando a importância de modernizar a infraestrutura digital da cidade.

Embora a regulamentação e fiscalização do serviço de internet sejam responsabilidades da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o poder público municipal pode desempenhar um papel crucial ao colaborar com as operadoras, oferecendo condições para a instalação de novas antenas e buscando soluções para modernizar a rede. Nesse sentido, Eduardo Fortes pretende atuar oferecendo condições em infraestrutura para expansão e melhoria dos serviços em Gurupi.

“Vamos agir de forma proativa, tanto facilitando o desenvolvimento da infraestrutura quanto utilizando meios legais para cobrar melhorias na qualidade da internet oferecida em Gurupi”, afirma o candidato.

Provedores e velocidade da internet

Diversas operadoras atuam em Gurupi, como Claro, Vivo, TIM e provedores regionais como Toledo Fibra, BRT Internet, Flix, Sim e Vip Internet, mas, apesar da concorrência, a qualidade dos serviços ainda é motivo de insatisfação. Em 2023, o site melhorplano.net realizou mais de 4.000 testes de velocidade e 78 avaliações de satisfação. Os dados revelaram que a velocidade média de download foi de 135 Mbps, muito inferior à média estadual de 301 Mbps e abaixo da média nacional de 173 Mbps.

Móvel

A internet móvel é o principal alvo das reclamações. Em Gurupi, a velocidade média de download da Claro, considerada a operadora com a melhor internet móvel em 2023, é de aproximadamente 40 Mbps, o que está abaixo da média ideal para cidades de porte semelhante.

Pesquisa

Isso coloca Gurupi em desvantagem, especialmente no uso intensivo da internet. A pesquisa do prêmio melhorplano.net, site especializado em internet, indicou que em 2024 não houve vencedor na categoria de “Melhor Provedor” para a cidade.

Média de velocidade de internet banda larga nas principais cidades de Tocantins (melhorplano.net)

Tocantins: 283 Mbps

Palmas: 226 Mbps

Araguaína: 161 Mbps

Gurupi: 135 Mbps

