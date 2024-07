Eduardo Fortes visita Avenida Goiás e propõe projeto de mudanças do trânsito para fomentar o comércio

Por Redação

O pré-candidato à prefeitura de Gurupi, Eduardo Fortes, realizou uma visita ao comércio da Avenida Goiás, onde teve a oportunidade de interagir com empresários, vendedores e clientes. Durante a visita, Fortes ouviu atentamente às questões levantadas, com destaque para a necessidade de maior fiscalização do trânsito e organização do estacionamento na avenida, considerada estreita e muito movimentada.

Maria das Dores Campos, vendedora na loja Bicicleta e CIA, enfatizou a importância de uma fiscalização contínua para garantir a fluidez e a segurança na Avenida Goiás. “Por ser uma avenida estreita e movimentada, deve ter mais fiscalização,” afirmou Maria.

A Avenida Goiás, além de ser um dos principais acessos ao Parque Industrial de Gurupi, é considerada a via mais importante e um dos cartões-postais da cidade. Os comerciantes locais têm enfrentado dificuldades relacionadas ao estacionamento que impactam diretamente o fluxo de clientes e a dinâmica do comércio.

Reconhecendo esses desafios, Eduardo Fortes declarou sua intenção de implementar um projeto de revitalização da Avenida Goiás, com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos e o estacionamento, além de fortalecer o comércio local.

“Precisamos revitalizar a Avenida Goiás, que é um dos cartões-postais da cidade e onde o comércio está fortemente concentrado. Vamos estudar junto com os comerciantes e nossa equipe maneiras de melhorar essa área, visando aumentar a atividade comercial. Gurupi é um grande polo da registro sul e será fortalecida ainda mais em nossa gestão,” afirmou Fortes.

O pré-candidato ressaltou que seu plano de governo será baseado no diálogo constante com os comerciantes e na busca por soluções que promovam o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida em Gurupi.