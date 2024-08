Eduardo Fortes visita cerealista e destaca potencial industrial de Gurupi

Por Redação

Em visita à Empresa Cerealista Bom de Gosto, considerada a maior indústria beneficiadora de arroz da região sul do Tocantins, o pré-candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, acompanhado de Juarez Moreira pré-candidato a vice destacou a relevância da empresa para o desenvolvimento econômico local, geração de empregos e na capacitação profissional para o crescimento da cidade.

Com mais de 30 anos de mercado, a Cerealista tem se firmado como um dos pilares da economia de Gurupi. A empresa emprega mais de 230 colaboradores, contribuindo de forma significativa para a geração de emprego e renda na região. Sua produção média diária é de 15 mil fardos de arroz, o que evidencia a capacidade e a importância da indústria no cenário estadual e nacional.

Além da matriz em Gurupi, a empresa expandiu suas operações com uma filial na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, consolidando sua presença no mercado nacional. Durante a visita, Eduardo Fortes enfatizou que, caso eleito, pretende estabelecer uma grande parceria com a Cerealista. O pré-candidato também destacou a necessidade de investir em cursos profissionalizantes, visando capacitar a mão de obra local e preparar os cidadãos de Gurupi para as oportunidades de emprego que surgirão.

“Estamos diante de um exemplo claro de como a indústria pode transformar a realidade de uma cidade. A Cerealista não só gera empregos, mas também investe na qualificação de seus colaboradores, contribuindo para o crescimento de Gurupi. Se eleito, meu compromisso será fortalecer essa parceria, garantindo que nossa cidade continue a se desenvolver de forma sustentável e que as pessoas estejam preparadas para os desafios do mercado de trabalho”, afirmou Eduardo Fortes.

A visita à indústria foi mais um passo na campanha de Fortes, que vem defendendo a importância de fortalecer a economia local por meio de parcerias estratégicas e investimentos em capacitação profissional.

