Eduardo Fortes visita projeto social da vereadora Marilis Fernandes e se compromete criar Centro de Integração do Idoso

O candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, marcou presença na aula de atividades físicas do projeto Mais Saúde, promovido pela vereadora Marílis Fernandes, e aproveitou a ocasião para apresentar sua proposta para a criação do Centro de Integração do Idoso. O futuro centro, previsto para ser criado durante sua gestão, contará com a parceria da Universidade de Gurupi (UNIRG) e oferecerá atendimentos juntamente com os cursos de Educação Física, Fisioterapia, Medicina e Psicologia, para levar atendimentos básicos de saúde física e psicológica para as pessoas da melhor idade.

Em sua fala, Fortes destacou a importância de valorizar a vida e o bem-estar dos idosos, e reafirmou seu compromisso com eles: “estou comprometido em criar um espaço que não apenas cuide da saúde, mas que também promova a integração social e cuidados com a saúde física e emocional dos nossos idosos gurupienses. Nossa proposta é garantir um atendimento de qualidade e oportunidades para que nossos idosos vivam com dignidade e alegria”, afirmou.

O centro não se limitará a serviços médicos, incluirá também capacitações em gastronomia e artesanato, além de um calendário de eventos para promover a socialização entre os idosos e suas famílias. Este projeto visa proporcionar uma experiência rica para os participantes, contribuindo para uma vida mais ativa e saudável.

Eduardo Fortes ressaltou que este projeto reflete seu compromisso com um plano de governo que prioriza a saúde e o bem-estar em todas as fases da vida.

