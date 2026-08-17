Eduardo Gomes alinha atuação com o movimento “O Tocantins é Flávio Bolsonaro”

Por Redação

Senador reuniu-se na manhã desta segunda-feira (18/08), em seu escritório político em Palmas, com membros do movimento “O Tocantins é Flávio Bolsonaro”, para alinhar as ações do grupo e garantir a vitória na Capital.

Eduardo Gomes (PL) fez uma análise detalhada da situação política no país e no mundo, para demonstrar que a tendência da candidatura de Flávio Bolsonaro a presidente da República é entrar em um ciclo de crescimento, inclusive no Nordeste, e prevê a vitória do candidato da direita nas eleições deste ano.

Segundo o vice-presidente do Senado, “o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu transferir toda intenção de votos para Flávio, que vem conquistando mais espaço junto ao eleitorado independente. Grande parte do povo brasileiro não entende e não aceita a manutenção da prisão de Jair Bolsonaro e esse fato vai beneficiar nosso candidato à Presidência da República”, afirmou Eduardo Gomes.

A empresária Magda Valadares, uma das líderes do movimento, disse que o grupo é formado por empresários e profissionais liberais voluntários que decidiram agir porque não concorda com o governo Lula. “Esse grupo se uniu para poder eleger Flávio Bolsonaro, que é a melhor opção para esse país”, declarou.

Segundo Magda, o principal motivo da reunião foi alinhar as ações do movimento com Eduardo Gomes, “que é o representante de Flávio Bolsonaro no estado, e Flávio já deixou isso bem claro. Além disso, o senador é um homem que tem valorizado todas as pautas de direita, pela qual levantamos a bandeira. O senador é um homem que precisa estar no Senado para nos representar”, pondera.