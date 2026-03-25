Eduardo Gomes fecha com cinco deputados de mandato no PL e bancada se alinha com projeto de Dorinha para o governo

Por Redação

O PL fechou a nominata com cinco deputados estaduais de mandato. O grupo, capitaneado pelo senador Eduardo Gomes, se reuniu com a pré candidata Professora Dorinha na noite de hoje.

Estão confirmados no partido: Wiston Gomes, Marcus Marcelo, Gipão, Vilmar Oliveira e Dr Danilo. Eles estiveram hoje á noite reafirmando o alinhamento com a Professora Dorinha. Gomes é um dos principais articuladores da pré candidatura de Dorinha.

No encontro de hoje a bancada do PL tratou da parceria para as eleições e reforçou a união em prol do projeto do grupo de Gomes e Dorinha. Marcus Marcelo participou de ligação em vídeo já que acompanhava o governador Wanderlei Barbosa em agenda em Araguaína, sua base eleitoral.

Gomes articula ainda outras filiações de novos nomes sem mandato na sigla que será uma das protagonistas na disputa este ano no Tocantins e também no país com a pré candidatura de Flavio Bolsonaro.

Gomes já afirmou que tem meta de eleger dentre cinco e seis estaduais na sigla.