Eduardo Gomes projeta Jair Farias como o deputado federal mais votado do Tocantins

Por Wesley Silas

Em reunião política realizada em Palmas, o senador Eduardo Gomes (PL-TO) consolidou o nome do deputado estadual Jair Farias como a principal aposta de seu grupo para a Câmara Federal. Durante o evento, Gomes afirmou que a trajetória e a capilaridade política de Farias o credenciam para ser o candidato mais votado do estado no próximo pleito, destacando que o parlamentar já exerce uma postura de articulação federal antes mesmo da eleição. A pré-candidatura de Jair Farias é o pilar estratégico do bloco liderado pelos senadores Eduardo Gomes, Carlos Gaguim e pela pré-candidata ao Governo, senadora Dorinha Seabra, para a região Norte.

Jair Farias como peça estratégica no Norte e contraponto a Amélio Cayres

A pré-candidatura de Jair Farias assume um papel central na engenharia política desenhada pelo bloco composto pelos senadores Eduardo Gomes, Carlos Gaguim e pela pré-candidata ao Governo, senadora Dorinha Seabra. O grupo aposta na forte influência de Farias na região Norte do Tocantins para servir de contraponto direto à base de Amélio Cayres, que compõe a chapa majoritária adversária como pré-candidato a vice-governador ao lado do tucano Vicentinho Júnior.

A estratégia visa fragmentar o reduto eleitoral do Bico do Papagaio e consolidar a liderança de Dorinha e Gomes na região, utilizando o histórico administrativo e as bases municipais de Farias como principal motor de votos no extremo norte do estado.

Articulação e recursos para a capital

Além da projeção eleitoral, o senador Eduardo Gomes aproveitou o encontro para reforçar a parceria com o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos. O senador detalhou a destinação de mais de R$ 170 milhões para a saúde e infraestrutura da capital, incluindo verbas para o Hospital do Amor e para o Centro Integrado de Educação e Saúde Sarah Gomes.

Para Gomes, o momento é de convergência entre as lideranças estaduais e municipais:

Apoio Institucional: Integração entre o Senado e a Prefeitura de Palmas para obras sociais.

Fortalecimento Legislativo: Construção de uma bancada federal alinhada às demandas dos prefeitos.

Unidade do Bloco: Aliança entre as frentes lideradas por Gomes, Gaguim e Dorinha para garantir governabilidade futura.

Análise Política

A declaração de Eduardo Gomes ao projetar Jair Farias como o mais votado não é apenas um gesto de cortesia, mas uma sinalização clara ao mercado político sobre onde o grupo concentrará esforços e recursos. Ao posicionar Farias contra a influência de Amélio Cayres no Norte, Gomes estabelece um duelo territorial que será decisivo para as pretensões da senadora Dorinha ao Palácio Araguaia. A disputa reflete a polarização das forças políticas tocantinenses, onde a capacidade de entrega de emendas e o controle de bases regionais estratégicas se tornam os principais ativos para a sobrevivência e expansão dos grupos em conflito.