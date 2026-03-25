Eduardo Siqueira projeta até oito cadeiras para o Podemos e veta candidaturas de familiares: “Foco na qualidade”

Por Wesley Silas

PALMAS – Sob a liderança de Eduardo Siqueira Campos, o Podemos oficializou nesta quarta-feira (25) as diretrizes para as eleições legislativas. O partido projeta eleger cinco deputados estaduais e até três federais, consolidando também o apoio à pré-candidatura da senadora Professora Dorinha (União Brasil). O prazo para o fechamento das nominatas encerra-se no próximo dia 4 de abril.

Nomes de peso e estratégia regional A legenda apresentou nomes competitivos para as disputas proporcional e majoritária. Entre os destaques estão o deputado federal Tiago Dimas, o ex-governador Sandoval Cardoso e o empresário Osires Damaso — este último ausente do evento por cumprir agenda no exterior. Na região sul do Estado, o partido aposta em lideranças como o suplente de deputado Gleydson Nato e o vereador de Gurupi, Colemar da Saborelle.

Durante o ato de filiação, Eduardo Siqueira Campos apresentou parte dos 25 nomes que devem compor a chapa estadual. Em seu discurso, o dirigente enfatizou a proteção aos novos pré-candidatos contra o assédio de outras siglas na reta final do prazo partidário. “O medo de perder tira a chance de ganhar. Ninguém será mais cortejado do que vocês até o dia 4. O combinado não sai caro”, afirmou, sinalizando que novos nomes serão anunciados em breve.

Novas filiações e critérios rígidos Diversas lideranças tocantinenses formalizaram o ingresso no Podemos, incluindo Júnior Diamantino, a ex-deputada Luana Ribeiro, o prefeito de Colinas, Kasarin, o ex-secretário de Agricultura, Jaime Café, e Paulinho Bonifácio. O ex-prefeito de Palmas e atual vereador, Carlos Amastha, aguarda liberação jurídica do PSB para oficializar sua migração.

Um ponto determinante na estratégia do Podemos é a ausência de candidatos com mandato parlamentar vigente na chapa estadual, visando dar igualdade de condições aos novos nomes. “Nenhum deputado federal que decida concorrer à Assembleia Legislativa será aceito na condição de detentor de mandato”, pontuou Eduardo, reiterando que o critério será registrado em ata.

Coordenação de Campanha A organização das chapas contará com a experiência política de Soró e Diogo Borges (ex-prefeito de Talismã e ex-presidente da ATM). Borges, atual Secretário da Região Metropolitana de Palmas, permanecerá na gestão pública enquanto atua na coordenação estratégica do partido ao lado de Soró.

Confira entrevista com Eduardo Siqueira: