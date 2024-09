Eleição 2024: CAPS para atender crianças e adolescentes é uma das propostas de campanha de Josi Nunes

Por Redação

O fortalecimento da rede de atendimento mental faz parte das novas ações que serão implementadas pela prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), incluindo a implantação do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), voltado especificamente ao atendimento de crianças e adolescentes de até 17 anos com transtornos mentais graves, severos e persistentes, bem como situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais.

“A saúde mental dos nossos jovens é uma preocupação da minha gestão. Com o CAPSi, vamos garantir um atendimento especializado e humanizado a esses pacientes. Vamos continuar cuidando das pessoas e oferecendo as condições necessárias para que cada criança e adolescente de Gurupi tenha a oportunidade de viver com dignidade e qualidade de vida,” afirmou a prefeita Josi Nunes.