Eleição 2024: Sem a presença de Irajá, Coligação “A força do povo”, oficializa Eduardo Fortes e Juarez Moreira como candidato a prefeito e vice de Gurupi

Por Redação

A Coligação ‘A Força Que Vem do Povo’, composta pelos partidos MDB, PDT, PP, PSD e PSB, oficializou nesta segunda-feira, 05, a candidatura de Eduardo Fortes para prefeito de Gurupi, tendo Juarez Moreira como vice.

Segundo os coordenadores de campanha, a convenção reuniu mais de cinco mil pessoas e também homologou cerca de 90 candidatos a vereador.

“Estamos realizando uma campanha limpa e propositiva, com foco na transparência, honestidade e eficiência na administração municipal. Nossa meta é combater a corrupção e a burocracia, e firmar parcerias com empresários e instituições públicas para impulsionar o crescimento de Gurupi, gerando renda e emprego para nossa população,” disse Fortes.

Eduardo Fortes, conhecido por sua eficiência e comprometimento, é considerado a melhor opção para Gurupi. Seu vice, Juarez Moreira, é um jovem respeitado na comunidade e traz consigo a liderança do vice-governador Laurez Moreira, lembrado como o melhor prefeito da história da cidade. Fortes destacou o apoio popular e o respaldo que sua candidatura tem recebido em Gurupi.

O evento foi marcado pela presença de importantes lideranças, incluindo os deputado federal Eli Borges, além dos deputados estaduais Gutierres Torquato e Moisemar Marinho, além de outros parlamentares estaduais. Durante a convenção, Fortes apresentou suas principais propostas para o desenvolvimento de Gurupi.

Eduardo Fortes apresentou alguns de suas propostas para Gurupi, durante o evento. Entre elas está a construção de quatro creches em tempo integral, uma nova UPA, três mil casas populares, além da reforma e ampliação dos postos de saúde. Fortes também propôs a conclusão da ampliação da Clínica da Mulher, a construção do Hospital Escola em parceria com a Unirg, e a instalação de uma UPA veterinária. Assegurou ainda a modernização das ruas com sinalização e arborização, a defesa da independência da Unirg, e a valorização dos servidores públicos. E eu vou construir a rodoviária de Gurupi que vai sair da propagada para virar realidade, afirmou Eduardo.

Povo

A expectativa de cerca de cinco mil pessoas esperadas na convenção de Eduardo Fortes e Juarez Moreira, se confirmou. O CTG ficou pequeno para o grande público que compareceu para prestigiar o evento.

Na oportunidade foi possível perceber, o tamanho do apoio popular que tem Eduardo Fortes. A reunião teve início com a fala dos postulantes ao cargo de vereador. Em seguida, de forma apoteótica, Eduardo Fortes e Juarez Moreira entraram no local onde foram ovacionados pelo povo.

Lideranças

Entre as lideranças políticas presentes, estavam o deputado federal, Eli Borges, o vice-governador Laurez Moreira, os deputados estaduais, Gutierres Torquato e Moisemar Marinho, além do empresário Oswaldo Stival, e outras autoridades locais. A convenção foi marcada por discursos de apoio e incentivo aos candidatos da chapa majoritária.

Apoio

O deputado federal, Eli Borges, conhecido defensor da bancada evangélica no Congresso Nacional, enfatizou a importância do cuidado de Eduardo Fortes para a cidade e, principalmente, por ser parceiro da comunidade evangélica.

”Quem está junto com meu povo, tem minha parceria. O povo está chamando Eduardo (Fortes) para ser o prefeito desta cidade pela sua disposição em trabalhar e ajudar as pessoas. Aqui é o palanque da vitória, e ela vai acontecer”, afirmou Borges do PP.

Os deputados federais Vicentinho Junior do PP, Ricardo Ayres do Republicanos e Alexandre Guimarães do MDB mandaram vídeos de apoio as candidaturas de Eduardo e Juarez.

O vice-governador, Laurez Moreira, externou seu apoio a Eduardo Fortes, destacando sua sensibilidade e compromisso com a população.

”Eduardo fará de sua gestão uma política por amor às pessoas. Eu tenho alegria de defender este homem e acredito na sua vocação política, no serviço público e na sua vontade de fazer pela nossa cidade”, disse emocionado.

O deputado Gutierres Torquato, em seu discurso, observou que o povo não gosta de chamar Eduardo de deputado, mas sim de prefeito.