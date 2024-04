Eleição 2024: Com a presença da prefeita de Palmas, Cristiano Pisoni lança oficialmente sua pré-candidatura a Prefeito de Gurupi pelo PSDB

Por Redação

Está marcado para esta quinta-feira, 04, o evento de filiação do PSDB em Gurupi, que será realizado às 19h30 no Plenário da Câmara Municipal. A prefeita de Palmas e presidente do diretório regional do PSDB, Cínthia Ribeiro, e o marido da prefeita, deputado estadual Eduardo Mantoan, irão marcar presença neste evento relevante para a legenda na região sul do Tocantins.

“Gurupi está prestes a viver uma verdadeira renovação de esperanças no cenário político das próximas eleições”. Esta é a visão do empresário e pré-candidato a prefeito-gestor de Gurupi, Cristiano Pisoni. Ele se prepara para formalizar a filiação ao PSDB e pré-candidatura em evento do partido. Na data, Cristiano irá assumir também a presidência do diretório municipal do PSDB em Gurupi, a convite de Cínthia Ribeiro. No final de 2023, a prefeita se tornou ainda a presidente 9nacional do PSDB Mulher.

Pisoni e os dirigentes do partido articulam a formação de uma chapa competitiva de pré-candidatos a vereador do PSDB em Gurupi. Muitos deles irão se filiar durante evento. A partir daí, começa a pré-campanha no partido, percorrendo os bairros de Gurupi na busca por fomentar a discussão de soluções para os problemas mais urgentes da cidade e a articulação de projetos para o futuro.

Cristiano assume a pré-candidatura com o propósito de dar um choque de gestão na prefeitura de Gurupi, que, de acordo com ele, nunca experimentou um gestor-profissional. “Gurupi sempre teve prefeitos excessivamente políticos, com foco em fazer “política pela política” 24 horas por dia, sem uma cultura de gestão e sem um olhar mais atento aos reais problemas da população, que vão muito além de contar com a simpatia dos personagens públicos”, protesta ele.

O empresário também articula o apoio de outros partidos à sua pré-candidatura, que devem ser anunciados em breve. Dia 06 de abril termina o prazo para filiação partidária daqueles que pretendem disputar as próximas eleições municipais, que serão realizadas no dia 06 de outubro deste ano e elegerão candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito; além dos vereadores.

Palavra de ordem: Gestão com Profissionalismo

Cristiano Pisoni, 48 anos, é empresário do ramo do comércio e do agronegócio. Formado em administração, tem MBA em Gestão pela Fundação Dom Cabral e comanda uma rede de empresas, de postos de combustíveis, papelaria e franquias de alimentos como a Subway. Proprietário de fazendas, é familiarizado com a pecuária e agricultura. Seus empreendimentos geram hoje mais de 200 empregos.

Por onde passa, Cristiano busca deixar claro o seu plano para Gurupi: “Precisamos fazer nossa cidade avançar em todo o seu potencial por meio de uma verdadeira gestão. Eu não estou entrando como pré-candidato pra fazer mais do mesmo. Temos bons exemplos bem perto de nós, de que bons gestores com visão profissional é que fazem o negócio andar. Estou 100% focado em trazer esse mesmo avanço pra cá”, diz ele.