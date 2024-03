Eleição 2024: Com dificuldades em montar nominata, o MDB não terá candidatos a vereador em Gurupi.

Por Wesley Silas

Na próxima quarta-feira, 27, com apenas 10 dias restantes para o encerramento do prazo de filiação, o presidente do Podemos, Tiago Dimas, se deslocará para Gurupi a fim de estabelecer a comissão provisória do partido e validar novas filiações. Enfrentando o desafio de formar uma nominata sem vereadores eleitos, o partido terá que buscar novos nomes para representá-los no pleito. O vereador Colemar da Saborelle, por sua vez, sinaliza uma possível mudança para o PP, grupo liderado pelo pré-candidato a prefeito Eduardo Fortes.

Já o MDB, tradicional na região, viu seu presidente da comissão provisória, Alex da Exclusiva, e os 12 pré-candidatos a vereador migrarem para o Republicanos, em um movimento estratégico. Especulações sobre outras possíveis mudanças partidárias surgem, como a saída do vereador André Caixeta do PSB. “Até segunda-feira, 01, decido se permaneço no PSB ou se vou para o PSD”, disse Caixeta, que deverá seguir no partido do pré-candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, numa disputa com nomes fortes como Zezim Antunes, Wellington Glória e Célia.

Enquanto isso, na base da prefeita Josi Nunes, o União Brasil projeta a eleição de pelo menos dois vereadores, incluindo nomes conhecidos como Zezinho da Lafiche e Cesar da Farmácia, Davi Abrantes e o secretário de Administração Mário Cesar Lustosa.

Em meio a esse cenário dinâmico, o PL, presidido no Estado pelo senador Eduardo Gomes, avalia seu apoio entre a prefeita Josi Nunes e o deputado Eduardo Fortes, gerando apreensão nos vereadores Ivanilson Marinho e Leda Perine devido à proximidade do fechamento da janela partidária e do prazo de filiações.

Para o PSDB, que tem o empresário Cristiano Pisoni como pré-candidato a prefeito, ainda faltam três nomes para completar sua nominata de vereadores.

Essas movimentações políticas em Gurupi demonstram a complexidade e a intensidade do processo eleitoral, com diferentes partidos buscando se posicionar estrategicamente para as próximas eleições municipais.