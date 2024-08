Eleição 2024: Dida Moreira lança candidatura à prefeitura de Dueré e confirma Silva da Vila como vice

Por Wesley Silas

No sábado, dia 3, no Salão Paroquial da Igreja Santo Antônio, Dida Moreira lançou oficialmente sua candidatura à Prefeitura de Dueré. O evento contou com a presença do seu irmão, o vice-governador Laurez Moreira (PDT), e do deputado estadual Gutierres Torquato (PDT).

Durante seu discurso, Dida Moreira ressaltou seu compromisso com a valorização de Silva da Vila (PP) como seu vice. “Silva, você será valorizado em nossa gestão. Eu vou fazer de você igual o Wanderlei fez”, afirmou.

Dida também destacou a aceitação de sua candidatura pela comunidade de Dueré, cidade onde nasceu e construiu sua família, e enfatizou a importância da parceria com Silva da Vila. “Conversei com todos daqui para compor nossa chapa. Estão presentes o irmão do atual prefeito, o vice-prefeito e diversas famílias duerenses que acreditam no meu trabalho, no trabalho de Solange e na dedicação do Silva”, declarou.

Dida conta com o apoio de diversos partidos, incluindo PDT, PP, PR, UB e MDB, para sua candidatura majoritária.