Eleição 2024: Ex-prefeito de Formoso do Araguaia enfrenta humilhação pública durante Cavalgada

Após ter seu mandato cassado pela Câmara de Vereadores no dia 6 de maio, o ex-prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues da Silva (UB), passou por uma situação constrangedora neste último final de semana. Durante a tradicional Cavalgada de Formoso do Araguaia, evento que antecipa a 33ª Expo Formoso, o ex-prefeito enfrentou ataques verbais de populares enquanto participava, praticamente sozinho, montado em um cavalo. Nesta segunda-feira, dia 3, a Câmara de Vereadores de Formoso teve recurso negado pelo Tribunal de Justiça.

Por Wesley Silas

Conforme apurado pelo Portal Atitude, o episódio de humilhação pública refletiu a perda de influência e autoridade do ex-prefeito. Vídeos capturados durante o evento mostram um locutor enaltecendo o atual prefeito e ex-vice, Israel Borges Nunes (Republicanos), conhecido como Israel Kawe, em meio às críticas direcionadas a Heno Rodrigues.

A cassação de Heno Rodrigues teve origem nas investigações da Operação Dubai, conduzida pela Polícia Federal, que apurou desvios em um contrato de R$ 2.203.260,64 firmados com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) em 2022. Após a cassação, o presidente da Câmara, Felipe Souza Oliveira (PRTB), assumiu temporariamente o cargo, até que a decisão da cassação do vice, Israel Kawe, foi revogada pelo Tribunal de Justiça em 30 de maio.

Nova Decisão Judicial

Nesta segunda-feira, o desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, do Tribunal de Justiça do Tocantins, rejeitou o recurso da Câmara Municipal de Formosos para revisar a decisão de sua cassação. A decisão confirma a permanência de Israel Kawe no cargo de prefeito de Formoso do Araguaia.

Confira (neste link) a decisão na íntegra.