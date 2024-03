Eleição 2024: Josi Nunes poderá ser uma mulher contra três homens de fortes grupos políticos e econômicos

Por Wesley Silas

Na eleição de 2024 em Gurupi, a prefeita Josi Nunes (UB) poderá enfrentar uma competição acirrada contra três influentes figuras políticas e econômicas: o ex-governador Mauro Carlesse, o deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) e o empresário Cristiano Pisoni (PSDB). Demonstrando confiança e determinação, Josi Nunes enfatizou a importância de fortalecer novas lideranças e saudou a entrada de outros candidatos no processo eleitoral. “Eu não tenho medo de competição e tenho a garantia e a certeza de que tudo o que eu pude fazer estou fazendo melhor”, disse.

Ao abordar a possibilidade de competir com forças tão significativas, a prefeita expressou sua tranquilidade diante do desafio, destacando a necessidade de uma competição saudável e construtiva. Ela ressaltou a importância de um cenário eleitoral diversificado, que estimula a busca por melhorias e o aprimoramento constante.

“Estou tranquila que o meu dever está sendo cumprido, agora sou pré-candidata e o meu nome vai estar para avaliação da nossa comunidade, mas fico muito feliz de ver no cenário de Gurupi que antes sempre foi polarizado e agora vai ter outras forças políticas para competir. Isso é muito importante. Isso faz com que a gente corra atrás, ganhe mais força, mais energia e queira melhorar mais com uma competição saudável com tolerância, responsabilidade é muito positiva”, completou no final da entrevista.

Além disso, Josi Nunes mencionou a relevância da mudança de discursos entre os candidatos, apontando para a continuidade de projetos importantes para a cidade, como aconteceu com construção do mercado municipal, a alça viária ligando as BRs 153 e 242, melhorias na infraestrutura urbana, e investimentos em transporte público, educação e saúde.

Ao finalizar, a prefeita enfatizou os avanços já conquistados e as perspectivas positivas para o futuro de Gurupi, ressaltando a importância das parcerias com a bancada federal – citando os deputados Gaguim (UB), Eli Borges (PL), Felipe Martins (PL) e o ex-deputado Osires Damaso (atual secretário da governadoria do estado), os senadores Eduardo Gomes (PL), Professora Dorinha (UB) e Irajá Silvestre (PSD) e o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) – e o compromisso em viabilizar projetos que beneficiem a comunidade local. Segundo ela, o ano de 2023 foi marcado por conquistas significativas, e vislumbra um 2024 promissor, com a promessa de continuar impulsionando o desenvolvimento da cidade com os recursos disponíveis e futuros.

“Estou feliz de ver que sonhos de Gurupi nós estamos conseguindo concretizar, por exemplo, a questão da rodoviária, a via da integração que ninguém tinha pensado nela e na nossa gestão pensamos em melhorar a mobilidade entre os dois. Trabalhei muito, desde quando eu era deputada federal, para a duplicação da BR-153. Queremos tirar o tráfego pesado do centro da cidade fazendo aquele anel viário que falaram por muito tempo e não conseguiram, nós estamos conseguindo com chão mesmo (sem pavimentação) e vamos fazer uma alça viária sul para tirar este tráfego pesado. São uma série de ações de obras, projetos sociais, educacionais e na área da saúde que nós estamos conseguindo viabilizar” arrematou.

