Eleição 2024: Levantamento feito por Cristiano Pisoni aponta que Fortes destinou apenas 20,2% das emendas para Gurupi

Segundo Cristiano, pré-candidato, o município foi responsável por 67% dos votos de Fortes para deputado estadual.

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) está no centro de um debate acalorado após divulgar que destinou apenas R$ 1,4 milhão das suas emendas parlamentares para a cidade de Gurupi. Com um total de R$ 6,9 milhões disponíveis para emendas, Fortes direcionou apenas 20,2% desse montante para a cidade que lhe conferiu uma vitória expressiva nas últimas eleições.

O deputado conquistou em 2022 um total de 10.431 dos seus 15.466 votos em Gurupi, o que representa 67,44% do total de votos recebidos pelo parlamentar. Este apoio maciço foi decisivo para sua eleição, tornando a cidade um pilar fundamental na sua trajetória política. No entanto, a destinação de menos da metade das emendas parlamentares que tem direito para Gurupi gerou críticas e levantou questionamentos sobre suas prioridades e compromissos com a população local.

Conforme Cristiano, em meio aos números que mostram a distribuição das emendas parlamentares por Eduardo Fortes, o empresário Cristiano Pisoni se pronunciou, destacando a discrepância entre os votos recebidos pelo parlamentar na cidade e a quantidade de recursos destinados a Gurupi.

“É uma obrigação do deputado Eduardo Fortes destinar recursos para Gurupi, a cidade que garantiu seu mandato na Assembleia. Porém, a negligência na quantidade de recursos que ele tem o poder de destinar é visível. E não sou eu quem está falando, são os próprios números divulgados pelo deputado. Apenas 20% do total de quase 7 milhões que ele tem direito foi destinado para nossa cidade. Isso é a prova, em números, de que Gurupi não tem sido uma prioridade para ele, apesar de ter sido essencial para garantir que ele se sentasse na cadeira da Assembleia”, disse.

Pisoni acrescentou que é essencial o deputado oferecer mais transparência sobre a aplicação dos quase R$ 7 milhões de emendas parlamentares, divulgando detalhadamente todas e para onde elas foram destinadas. “Estamos ansiosos para saber quais são as prioridades que ele tem dado ao seu mandato, já que pelo valor divulgado sabemos que Gurupi não é,” concluiu o empresário.