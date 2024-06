Eleição 2024 | Prefeita Josi Nunes prepara Reforma no Secretariado: Cinco Exonerações à Vista

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), está prestes a anunciar uma reforma significativa em sua administração. De acordo com fontes próximas à prefeita, as mudanças envolverão as pastas de Trânsito, Turismo, Finanças, Comunicação e Desenvolvimento Urbano.

Por Wesley Silas

O primeiro a se pronunciar sobre a decisão foi o secretário de Comunicação, Élcio Mendes. Em comunicado, Élcio informou que entregou sua carta de exoneração na última quinta-feira (27), justificando sua saída pela necessidade de se dedicar integralmente à campanha do pré-candidato a prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos. No lugar de Mendes, o nome mais cotado a assumir a comunicação é o do jornalista Paulo Albuquerque.

Outra exoneração confirmada é a do secretário de Finanças, Salustriano Lucas. Em entrevista ao Portal Atitude, ele afirmou que deixará o cargo nos próximos dias para se dedicar a pré-campanha da prefeita Josi Nunes. Na sequência, a secretária de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Eremilson Leite, também deverão deixar os respectivos cargos. Ambos seguirão o mesmo caminho de seus colegas, dedicando-se à campanha política em curso.

Especulações também envolvem o nome da secretária de Saúde, Luana Nunes, filha da prefeita. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial sobre sua exoneração.

Pasta problemática

Além dos secretários mencionados, o presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Eduardo Baldini, enfrenta dificuldades em sua gestão e, segundo fontes da prefeitura, também deverá ser exonerado.

Essas mudanças refletem um momento de reestruturação e alinhamento político na gestão da prefeita Josi Nunes, visando fortalecer a equipe para os desafios eleitorais que se avizinham.