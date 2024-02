Eleição 2024: Wlisses Barros fortalece suas alianças em Palmeirópolis

Por Wesley Silas

O empresário Wlisses Barros (sem partido) planeja uma campanha com fortes apoios em Palmeirópolis, uma delas é o ex-prefeito e atual Secretário de Educação, Fábio Pereira Vaz, que na última eleição municipal foi a principal sustentação do prefeito e seu ex-adversário, professor Bartolomeu Moura Júnior (PSD) e ainda conta com a simpatia do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). Em Brasília, Wlisses tem o apoio do senadores Eduardo Gomes (PL) e Professora Dorinha (UB).

“Contamos com grandes parcerias com as pessoas do bem de Palmeirópolis e excelentes parceiros políticos em defesa do diálogo para fazermos uma campanha propositiva que tenha o alcance e a necessidade do nosso povo. Ainda estamos construindo conversando com a comunidade e com todos os presidentes dos partidos para fazermos chapas de vereadores que venha atender as necessidades do município. Temos ainda o nosso vice-governador Laurez Moreira que é um parceiro de toda hora”, disse Wlisses.

Uma demonstração do apoio recebido pelo governador Wanderlei ocorreu nesta quinta-feira, 01, durante um encontro que teve a presença do deputado estadual Valdemar Júnior.

O panorama político de Palmeirópolis para as eleições municipais deste ano se inclina favoravelmente ao empresário Wlisses, após ele conciliar-se com seu ex-principal adversário. Este último, reeleito por dois mandatos em Palmeirópolis, desempenhou papel fundamental na campanha anterior, apoiando o atual prefeito, professor Bartolomeu.

Segundo Wlisses, nos próximos dias, ele fará a escolha estratégica de um partido da base do governador Wanderlei para disputar a eleição.

O tabuleiro político se movimenta, e Wlisses Barros se prepara para ser uma peça-chave nesse jogo eleitoral.