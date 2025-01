Eleição ATM: Big Jow tem apoio de Dorinha e Amélio para concorrer a presidência

da redação

O deputado Amélio Cayres, reafirmou seu compromisso em apoiar o prefeito de Cristalândia, Big Jow, na disputa pela presidência da Associação Tocantinense de Municípios (ATM). Além do presidente da Aleto, a pré-campanha do gestor conta também com o apoio da senadora Dorinha Seabra Rezende (UB) e de prefeitos do Vale do Araguaia.

Além de Big Jow, são pré-candidatos os prefeitos de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro (Progressistas), e de Peixe, Augusto Cézar Pereira dos Santos, o Cezinha (MDB). A eleição deve ocorrer até o início de março. O processo será iniciado na segunda semana de fevereiro.