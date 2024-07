Eleições 2024: Berenice Barbosa, irmã do governador Wanderlei, cada dia mais próxima da prefeita Josi Nunes

Por Wesley Silas

Nesta quinta-feira, 04, durante assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica visando a implantação da Casa da Mulher Tocantinense no município, a irmã do governador Wanderlei Barbosa, a secretária de Estado da Mulher, Berenice Barbosa chamou a prefeita Josi Nunes de “curraleira”, mesma expressão usada pelo governador em sua eleição. Em sua fala ela elogiou a gestão da prefeita Josi e afirmou que ela “tem sido surpresa para muitos e irá continuar se Deus quiser”.

A fala da irmã do governador aconteceu logo após o vice-governador ter feito duras criticas à prefeita Josi Nunes durante comemoração do seu aniversário.

O evento foi realizado no auditório do Centro Administrativo da Universidade de Gurupi – UnirG.

Assinatura do acordo para implantação da Casa da Mulher Tocantinense em Gurupi

O principal objetivo do acordo é implantar a Casa da Mulher Tocantinense em Gurupi, um espaço que será dedicado ao acolhimento, proteção, apoio psicossocial e jurídico para mulheres em situação de violência. Além disso, a Casa promoverá ações de prevenção, educação e fortalecimento da rede de apoio às mulheres.

A parceria que será formalizada pelo Acordo de Cooperação Técnica, também definirá uma série de responsabilidades para ambas as partes. A Prefeitura de Gurupi ficará responsável pelo atendimento emergencial e contínuo para as mulheres, além de estabelecer parcerias com outras instituições e coordenar com órgãos de segurança, saúde, justiça e assistência social. Já a Secretaria de Estado da Mulher fornecerá orientações necessárias para o desenvolvimento do projeto e conduzirá os trabalhos de acordo com as normas e procedimentos vigentes.