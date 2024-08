Eleições 2024: Cezinha lança vereadora Marsuleide como sua vice em Peixe

Por Redação

Neste sábado, 03 de março, o MDB homologou a candidatura à reeleição do prefeito Cezinha e anunciou a vereadora Marsuleide Neres Gama Noia (PSD) como sua vice. Na ocasião, ele revelou uma importante composição política com seu ex-concorrente nas eleições de 2020.

O prefeito Cezinha movimentou o cenário político de Peixe ao conquistar o apoio de seu principal adversário da eleição passada, o advogado Giovanni, agora aliado. A convenção contou com a presença de autoridades, entre elas o deputado estadual, Gutierres Torquato (PDT).

Em março deste ano, quando ainda fazia parte da oposição, Giovanni anunciou, ao lado do ex-prefeito José Augusto, sua intenção de se candidatar à prefeitura de Peixe. Seu objetivo era unificar a oposição com o ex-prefeito Nilo Roberto (PL) e Patiu (Republicanos).

Nos bastidores de Peixe, há fortes rumores sobre uma possível coligação na oposição, envolvendo os nomes do ex-prefeito Nilo Roberto e do ex-vice-prefeito Patiu. Ambos decidirão a composição da chapa após uma pesquisa interna que definirá qual será o vice do outro.