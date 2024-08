Eleições 2024: Com fim das convenções, DivulgaCandContas partidos começam a divulgar detalhes sobre candidaturas no Tocantins

Confira informações detalhadas sobre os postulantes às prefeituras e Câmaras do estado. Em Palmas, primeira cidade que terá segundo turno, a candidata Janad a divulgar no plataforma DivulgaCandContas. Confira sua cidade.

Por Redação

O prazo final para as convenções partidárias se encerrou nesta segunda-feira, 5. Até as 9h40 desta terça-feira, dia 6, a plataforma DivulgaCandContas aponta que nos 139 municípios tocantinenses, 16 candidatos às prefeituras, 16 postulantes como vice e 164 pessoas que pleiteiam vagas nas Câmaras municipais, já formalizaram o comunicado à Justiça Eleitoral.

Esse comunicado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve ser feito em até 24 horas após a convenção. As legendas têm dez dias para pedir os registros das candidaturas.

Os municípios que já possuem no sistema os nomes dos concorrentes, seja para o comando das prefeituras ou para ocupar o cargo de vereador, são: Cachoeirinha; Campos Lindos; Carmolândia; Conceição do Tocantins; Couto Magalhães; Crixás do Tocantins; Jaú do Tocantins; Miracema do Tocantins; Palmas; Pium; Porto Nacional; Presidente Kennedy; Santa Maria do Tocantins; Santa Rita do Tocantins; Santa Terezinha do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins.

Cliqueaqui e confira as informações.

Prazos

De acordo com o Calendário Eleitoral de 2024, esta data marca o prazo final para que partidos políticos e federações realizem suas convenções, definindo a formação de coligações e a escolha dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Esse período de definição dos futuros concorrentes aos cargos municipais começou em 20 de julho.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), desembargador João Rigo Guimarães, reforça que os candidatos devem estar atentos aos prazos estabelecidos para evitar contratempos que possam prejudicar suas candidaturas. “O cumprimento dos prazos é fundamental para a garantia da participação no processo eleitoral. Também é vital para assegurar que as etapas sejam respeitadas, desde a formação de coligações até a oficialização das candidaturas.”

Ainda segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a relação dos candidatos será divulgada nesta terça e quarta-feira, dias 6 e 7 de agosto, conforme Calendário Eleitoral.