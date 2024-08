Eleições 2024: Cristiano e Tatiane inauguram Comitê 45 e lançam movimento “Gurupi tem jeito”

Candidatos dizem que lançamento marca a nova fase da campanha da chapa, marcada por propostas concretas e viáveis para Gurupi

Por Redação

Hoje (23) os candidatos do Executivo de Gurupi pelo PSDB, Cristiano e sua vice Tatiane, inauguram o Comitê 45. O evento promete reunir apoiadores e marcar o início oficial de uma nova fase na disputa eleitoral, com o lançamento do movimento “Gurupi tem jeito”. Cristiano comentou sobre a nova fase de sua campanha: “Esse é um momento especial para nós, onde damos início a um novo tempo para Gurupi”, declarou o tucano.

Na ocasião, os eleitores poderão adesivar seus veículos em apoio à campanha, demonstrando o fortalecimento da mobilização popular. “Queremos que a população sinta que este comitê é a casa de todos, um espaço para ouvir e construir juntos uma Gurupi melhor”, completou Tatiane. A inauguração do comitê simboliza, segundo os candidatos, o compromisso com a renovação política na cidade e o engajamento dos cidadãos.

O Comitê 45 está situado na Rua 02 entre as avenidas Maranhão e Piauí, ao lado do Centro de Convenções Mauro Cunha. A festa de inauguração começa às 19h30 e é aberta a todos os gurupienses.

