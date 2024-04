Eleições 2024: “É alarmante ver Gurupi perdendo posições para cidades muito menores em termos de geração de empregos“, avalia Cristiano Pisoni

Por Redação

De janeiro a fevereiro deste ano, Gurupi desceu da 6ª para a 8ª posição na geração de empregos por cidades do Tocantins. Em fevereiro, o municípioficou atrás de cidades como Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Cariri do Tocantins e Campos Lindos. Os dados são do Novo Caged (Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Somando os dois meses, foram cerca de 150 empregos formais gerados. Esse baixo número, comparado a cidades menores que Gurupi preocupa muito, de acordo com o empresário e pré-candidato a prefeito-gestor de Gurupi, Cristiano Pisoni. “É alarmante ver Gurupi perdendo posições para cidades muito menores em termos de geração de empregos. Isso não apenas indica um desequilíbrio econômico, mas também levanta questões sobre políticas e estratégias de desenvolvimento local”, enfatiza Pisoni.

“Uma cidade com a grandeza que tem Gurupi, está ficando para trás. Se a geração de empregos está baixa, afeta não só a economia local, mas também a vida dos gurupienses. O desemprego reduz o poder de compra da população e afeta o comércio local. Com isso empresas podem fechar, e já está acontecendo”, observa Cristiano, que diz acompanhar de perto e ouvir diariamente as queixas de grandes e pequenos empresários de Gurupi.

Essa preocupação não é apenas de ordem econômica, mas também social. Com o aumento do desemprego, há um risco real de aumento da pobreza e da desigualdade em Gurupi. Portanto, de acordo com Cristiano, “é essencial que a situação seja abordada com seriedade e que sejam tomadas medidas rápidas e eficazes para revitalizar a economia local e garantir um futuro próspero para todos os gurupienses”, destaca.

Além disso, o pré-candidato, destaca a necessidade de medidas concretas para reverter esse cenário preocupante. “Precisamos de investimentos em infraestrutura, estímulo à criação de novas empresas, capacitação profissional e incentivos fiscais para atrair investidores. É fundamental que as lideranças municipais trabalhem em conjunto com o setor privado para encontrar soluções eficazes”, afirma ele.

Experiência de gestor

Além das experiências adquiridas em gestão na prática como empresário no ramo do comércio e do agronegócio, Cristiano sempre buscou aprimorar seus conhecimentos. Cursou administração, fez MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, concluído em outubro de 2017, e o Programa de Desenvolvimento Empresarial de Varejistas Minaspetro, na Fundação Dom Cabral, finalizado em dezembro de 2019. Em maio de 2002, participou do Empretec, promovido pelo Sebrae.

Foto: Divulgação

Pisoni destaca que é disso que Gurupi precisa: “Gente com visão técnica, que consiga dialogar com todos os setores e se preocupe tanto com o empregado quanto com o empregador. Me capacitei e aguardei o momento certo para colocar meu nome à disposição da nossa amada Gurupi. E essa cidade está pedindo por mudança e progresso”, conclui.