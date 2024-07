Eleições 2024: Eduardo Fortes destaca papel da iniciativa privada na geração de empregos e preparo de jovens para o mercado de trabalho

Por Redação

O deputado estadual e pré-candidato a prefeito, Eduardo Fortes, destacou em sua rede social a importância da iniciativa privada na geração de empregos. Fortes enfatizou que “quem gera emprego é a iniciativa privada”, e por isso é essencial observar como o serviço público pode contribuir para o aumento das empresas e o preparo dos jovens para o mercado de trabalho.

Como parte de suas iniciativas enquanto deputado, Eduardo Fortes mencionou a realização de convênios com a Universidade Federal do Tocantins (UFT) e com a empresa Fazendão. “Os jovens são preparados e empregados”, afirmou ressaltando o sucesso dessas parcerias em Gurupi.

Fortes também compartilhou sua visão de gestão para a prefeitura, valorizando um modelo moderno com foco no social. “Com essas e outras iniciativas, nosso objetivo é criar um ambiente onde o setor público e privado trabalhem juntos para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade”, concluiu o pré-candidato.