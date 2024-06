Eleições 2024: Em Dianópolis, deputado Ricardo Ayres confirma apoio ao pré-candidato Jailton Bezerra

Por Redação

O deputado Federal Ricardo Ayres (Republicano) em visita à Dianópolis, na região Sudeste, neste sábado, 1, anunciou seu apoio ao pré-candidato a prefeito Jailton Bezerra e pré-candidato a vice-prefeito, André Cavalari.

“Nós precisamos renovar a política e em Dianópolis não será diferente. A política antiga, não traz desenvolvimento e com Jailton Bezerra e André Cavalari, vamos transformar essa cidade. Trazendo oportunidades com essa dupla que eu tenho amizade e admiração. Jailton é um homem sério que tem respeito e amizade com todos os deputados, estaduais e federais e André é um jovem de serviço prestado a este município, de nossa confiança e que transformou a realidade do nosso hospital regional” destacou o deputado.

Ricardo Ayres afirmou que a dupla dianopolina significa a renovação política de Dianópolis, e que estão preparados para construir uma nova Dianópolis, uma nova política para o Tocantins. “Eu vivo essa transformação na Câmara dos Deputados em Brasília diariamente e esse compromisso é de muita responsabilidade com todos os nossos municípios. Dianópolis precisa dessa transformação e renovar sua história com homens e mulheres de compromisso e nesta chapa temos um grupo forte, liderado por Jailton e André ambos com serviço prestado em Dianópolis. Podem ter certeza que vamos trabalhar juntos para oferecer aos cidadãos de Dianópolis aquilo que sonham e esperam da política”, enfatizou.

Ao lado dos pré-candidatos, e de outros grandes líderes, Ricardo Ayres afirmou não ter dúvidas de que esse é o melhor projeto para Dianópolis . “Aqui eu agradeço a parceria e o compromisso do amigo Djalma Parente, que foi também responsável por reconhecer o momento político do município e entender a importância da união deste grupo, um grupo forte que tenho certeza que estará a frente da transformação que essa cidade sonha com o apoio do nosso governador Wanderlei Barbosa”, afirmou.

Em suas palavras, o pré-candidato a prefeito, Jailton Bezerra agradeceu. “Só gratidão ao amigo e Deputado Ricardo Ayres por acreditar neste projeto que vamos construir juntos pela transformação da nossa Dianópolis. São apoios importantes que vão garantir esse projeto inovador que temos para o nosso município”, afirmou.

“A gente tem esse compromisso de transformar Dianópolis e construir uma política nova junto com os nossos pré-candidatos a vereadores. Essa parceria com o amigo, deputado Ricardo Ayres é sinônimo desta renovação, um parlamentar jovem, com uma história de muito trabalho pelo Tocantins e é isso que queremos para Dianópolis e vamos fazer juntos”, enfatizou André.

Grupo

O grupo liderado por Jailton Bezerra prepara o lançamento da pré-campanha para prefeito com 36 pré-candidatos a vereadores, com três chapas, compostas pelos partidos PP, PRD e Republicanos.

A dupla Jailton Bezerra e André Cavalari tem o apoio do governador Wanderlei Barbosa e além do apoio do deputado Ricardo Ayres, o grupo tem também o apoio dos deputados federais, Antônio Andrade, Carlos Gaguim, Lázaro Botelho, Vicentinho Júnior e Alexandre Guimarães, dos deputados estaduais Amélio Cayres, presidente da Assembleia Legislativa, Cleiton Cardoso, Eduardo Fortes, Eduardo do Dertins, Fabion Gomes, Jair Farias, Janad Valcari, Léo Barbosa, Luciano Oliveira, Moisemar Marinho e Wiston Gomes, e de outras lideranças políticas.