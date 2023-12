Eleições 2024: Em Dianópolis, os bastidores da eleição municipal se agitam com o despertar da nova aliança pelo desenvolvimento de Dianópolis

Por Redação

O cenário político na Terra das Dianas caminha para ter nas eleições de 2024, a consolidação de um grande grupo que entendeu ser, a união, o unico caminho viável a verdadeira transformação para o município de Dianópolis.

Na manhã desta sexta-feira, 1, uma novidade surpreendeu os bastidores da política dianopolina.



Os pré-candidatos a prefeito Djalma Parente e vereador Paulo da Mega, ambos cotados nas últimas pesquisas para disputaram às eleições majoritárias de 2024, anunciaram a união do grupo com um único objetivo, que é fortalecer os ideais em um projeto de unificação pelo desenvolvimento de Dianópolis.

Nos bastidores a confirmação da união revela que, o grupo que é formando por representantes do governador Wanderley Barbosa, e já aguarda a chegada de novos lideres com o intuito de fortalecer ainda mais a chapa com a proposta de que da união destes líderes, saia o candidato à prefeito que guiará Dianópolis no caminho do desenvolvimento e destaque a cidade e toda população dianopolina merece.

Também no grupo, está o vereador e presidente da Câmara de Dianópolis, Manin do Zorra.

Djalma Parente foi vereador em Dianópolis, chefe de gabinete do deputado federal Ricardo Ayres e atualmente é assessor da Secretaria Estadual de Turismo e soma várias conquistas para o município de Dianópolis com apoio do governo, a exemplo da revitalização do Hospital Regional, reforma do ginásio de esportes, construção da praia artificial no Manuel Alves e obra de construção do prédio da Unitins. Além de outras conquistas.

Paulo da Mega é vereador em Dianópolis, servidor público há mais de 20 anos da Secretaria da Fazenda do Tocantins, atua no ramo de som automotivo, pneus, acessórios e transportes e tem se destacado no cenário com o forte trabalho social que realiza no município, visto também como um dos principais nomes na disputa pelo Paço Municipal.