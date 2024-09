Eleições 2024: Governador e Janad caminham pelas ruas de Taquaralto pedindo voto

da redação

A agenda de campanha da deputada estadual Janad Valcari (PL) neste sábado, 31, foi em Taquaralto. A caminhada pela Avenida Tocantins reuniu uma multidão e contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). “Esta cidade me conhece, me fez vereador cinco vezes, deputado estadual duas vezes, fui duas vezes vice-governador… Conhece minha história e minha índole, é com esta cidade que estou”, afirmou o governador.

Wanderlei Barbosa reforçou o apoio à Janad Valcari. “Vamos multiplicar, aumentar o povo na rua. […] Estou vendo as pessoas aqui. Conte com nosso apoio. Não é nem momento para discurso, mas para nos alegrar, abraçar nossos amigos, para estarmos juntos nesta campanha”, discursou.