Eleições 2024: Jonas Barros propõe criação de Comissão Mista para revisão do Código Tributário após insatisfação popular

Por Redação

Em uma medida destinada a abordar a crescente insatisfação popular com o novo Código Tributário instituído em 2024, o candidato a vereador por Gurupi, Jonas Barros (PRD) anunciou sua primeira proposta para 2025, caso ele seja eleito. Trata-se da formação de uma comissão mista.

“Esta comissão será composta por vereadores e representantes de entidades proeminentes como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), entre outros segmentos da comunidade”, explica Jornas Barros.

Jonas considera que o novo Código Tributário “tem sido alvo de críticas por não refletir a realidade econômica do município, além de aumentar tributos e introduzir taxas consideradas inconsistentes. Essas medidas, alertam especialistas e líderes comunitários, poderiam comprometer a atratividade de investimentos na região e prejudicar a política econômica local”.

Segundo ele, a proposta de revisão surge como uma resposta direta a essas preocupações, afirmando a necessidade de um legislador comprometido com o desenvolvimento sustentável e inclusivo do município. “Não podemos repetir os erros do passado”, salienta o proponentes da iniciativa, defendendo que futuras legislações sejam elaboradas com ampla consulta popular. “Esta nova abordagem visa garantir que as leis respeitem e protejam o bem-estar socioeconômico da população”, disse.

Jonas o reforça, assim, seu papel democrático ao buscar um diálogo mais próximo com a comunidade, assegurando que o processo legislativo não se distancie das prerrogativas democráticas e que, ao invés de sufocar o crescimento econômico, crie um ambiente favorável para o desenvolvimento de Gurupi.