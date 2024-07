Eleições 2024: Jorge Frederico anuncia data da convenção e confirma presença de Wanderlei

da redação

Pré-candidato a prefeito de Araguaína, Jorge Frederico (Republicanos) fará sua convenção partidária no próximo dia 31 de julho, às 17 horas, no Espaço Arena, localizado na Avenida Filadélfia. O governador Wanderlei Barbosa confirmou presença, segundo a assessoria de campanha. J

Segundo Jorge Frederico, o evento é um momento importante de formalização da chapa que concorrerá às eleições municipais e marca a união de diferentes forças políticas em apoio à sua candidatura.

O pré-candidato disse que busca uma eleição com o objetivo de humanizar e modernizar a gestão pública, trazendo propostas voltadas para o atendimento às demandas principais vindas da população e na geração de empregos formais no município.

“Com imensa gratidão e responsabilidade, eu vou concorrer à Prefeitura de Araguaína. Nossa cidade cresceu em alguns pontos, mas o povo precisa ser visto e ouvido em suas principais demandas sociais e de geração de emprego formal. Esta convenção partidária reforça nosso compromisso com o progresso e a humanidade, e juntos, podemos construir a cidade que nós merecemos”, afirmou Jorge Frederico.

A convenção contará com o apoio das legendas Republicanos, do governador Wanderlei, do presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres, do deputado federal Ricardo Ayres e da secretária estadual de Ações Governamentais e ex-prefeita de Araguaína Valderez Castelo Branco; PDT, do vice-governador Laurez Moreira e do ex-prefeito Paulo Sidnei.

Além desses, os Progressistas, dos deputados federais Vicentinho Alves e Lázaro Botelho e do ex-deputado Elenil da Penha; Solidariedade, do Dr. Hugo Mendes; e PRTB, do ex-vereador Divino Bethânia Júnior irão fazer parte da chapa.

Também participará da convenção o deputado estadual e ex-prefeito de Araguaína Marcus Marcelo, e os ex-deputados estaduais Palmeri Bezerra e Raimundo Palito.