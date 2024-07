Eleições 2024: Josi Nunes entrega importantes obras e lança novas iniciativas; nova Rodoviária, Skatepark e pavimentação são anunciados

Na última sexta-feira, dia 5, a gestora entregou uma série de importantes obras, incluindo recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas, além das reformas do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), da Unidade de Saúde do Sevilha e do Centro de Controle de Zoonoses. Josi também deu início à construção da Nova Rodoviária, do maior Skatepark da região Norte do país e autorizou mais obras de pavimentação e recuperação de vias em cerca de 30 setores da cidade.

Por Redação, via Ascom União Brasil Gurupi

“Cada entrega e cada obra iniciada representa um passo importante para a transformação de Gurupi. Sou comprometida com o desenvolvimento e com o bem-estar de nossa população. Continuarei trabalhando para trazer mais melhorias e assegurar uma qualidade de vida cada vez melhor para todos” destacou Josi Nunes.

O pacote de entregas incluiu ainda a concessão de benefícios a novos aposentados, a assinatura de escrituras do Parque Industrial, Trevo da Praia e Bela Vista, além do Termo de Transferência de Propriedade do Centro Administrativo da Avenida Pará para a Universidade de Gurupi (UnirG).

Nova Rodoviária

As obras do novo terminal rodoviário estão orçadas em R$ 13 milhões, dos quais R$ 10 milhões já foram garantidos pela senadora Professora Dorinha. Desse valor, R$ 2 milhões foram pagos na última sexta-feira. A Nova Rodoviária, com uma área de 3.500 m², está estrategicamente localizada no Trevo Sul, no encontro da Avenida Goiás com a BR-153. O novo terminal terá o dobro do tamanho do atual e contará com toda a infraestrutura necessária para atender o fluxo diário de passageiros.

Skatepark

Segundo Josi Nunes, “Gurupi ganhará o maior Skatepark da região Norte do país”. O local terá uma pista de 1.800 m², com todos os obstáculos necessários para a prática do esporte, além de arquibancadas, academia ao ar livre, playground infantil, área de parkour, banheiros, lanchonete, palco para apresentações e área para caminhada. O investimento de mais de R$ 668 mil foi viabilizado pelo deputado federal Carlos Gaguim.

Pavimentação e recapeamento

As obras de pavimentação e recuperação de vias em quase 30 setores da cidade contam com um investimento de R$ 36,5 milhões, também viabilizado pelo deputado federal Carlos Gaguim. Essa nova etapa de obras beneficiará o Residencial Daniela, Jardim do Buritis, Guanabara, Novo Horizonte, entre outras localidades.

Reformas

Na área da Saúde, os investimentos somam cerca de R$ 800 mil. A Unidade de Saúde Sevilha foi totalmente reformada, proporcionando um ambiente mais acolhedor e de extrema qualidade para pacientes e funcionários. O CCZ recebeu novos mobiliários, adequações nas áreas cirúrgicas e outras melhorias. O CAPS I também foi revitalizado, com reparos no telhado, pintura e outras melhorias estruturais.

Texto: Ascom União Brasil Gurupi

Crédito da foto: Ascom União Brasil Gurupi