Eleições 2024: Ministério Público investiga possível crime cometido pelo Diretor de Postura da Prefeitura de Gurupi, Alex Magalhães

Por Redação

O Ministério Público do Tocantins investiga o que seria um engenhoso esquema de corrupção e abuso de influência na Prefeitura de Gurupi. O Diretor de Postura da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, Alex Magalhães de Alencar Filho, nomeado pela prefeita, Josi Nunes, no dia 10 de maio de 2022, foi denunciado por cooptar empresários que busca autorização da Prefeitura de Gurupi para implantação de empreendimentos na cidade.

O crime investigado pelo Ministério Público seria o fato de Alex Magalhães estar cobrando para elaborar um projeto que o próprio Alex Magalhães, como Diretor de Postura da Prefeitura de Gurupi analisaria e emitiria a autorização para a liberação da pendência.

Documentos que engrossam a investigação do Ministério Público retratam as evidências deste crime absurdo. Num projeto de Vigilância Sanitária vistoriado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, que está anexado à denúncia, evidencia que Alex Magalhães é o profissional que elaborou o projeto, assinando como responsável técnico ligado à empresa AM Engenharia, e o mesmo Alex Magalhães, como Diretor de Postura da Prefeitura de Gurupi, seria o responsável por analisar o mesmo projeto e assinar autorizando sua liberação.

Portanto, o documento comprova que a assinatura de Alex Magalhães estaria no mesmo documento o profissional que elaborou o projeto, pela empresa AM Engenharia, e o mesmo Alex Magalhães, no cargo de Diretor de Postura, o responsável por analisar e autorizar a execução do projeto, demonstrando de maneira clara a evidência a existência do crime.

Em conversas gravadas pelo Whatsapp e anexadas à denuncia feita ao Ministério Público, o próprio Alex Magalhães confirma que cobrou um valor de um empresário para a elaboração do projeto que ele próprio analisou e autorizou, enquanto Diretor de Posturas da Prefeitura de Gurupi.

A denúncia feita ao Ministério Público demonstra ainda que o crime foi levado ao conhecimento do secretário de Desenvolvimento Urbano de Gurupi, Eremilson Ferreira Leite, que em conversas gravadas pelo Whatsap diz que levou o fato ao conhecimento da prefeita Josi Nunes e que estaria aguardando uma providência por parte da prefeita, que até hoje nunca aconteceu.

Segundo a assessoria de comunicação do deputado Eduardo Fortes, “a própria prefeita Josi Nunes também foi procurada para ter conhecimento do crime ocorrido no município pelo servidor Alex Magalhães, mas a prefeita Josi Nunes não teria dado atenção ao fato”.

Pré-candidato de Josi

Conforme a assessoria de Fortes, o “pivô da denúncia de corrupção na Prefeitura de Gurupi, Alex Magalhães, é bem próximo da prefeita Josi Nunes, tanto que é presidente do PL Jovem de Gurupi e um dos pré-candidato a vereador do PL, com as bênçãos da prefeita Josi”.

Informou ainda que a publicidade divulgada nas redes sociais, Alex Magalhães convida para o lançamento de sua pré-candidatura, que acontece nesta quinta-feira (24), no Centro Cultural Mauro Cunha, com a presença da própria prefeita Josi Nunes, o senador e presidente do PL no estado, Eduardo Gomes, e outras autoridades.

A reportagem do Portal Atitude entrou em contato com a assessoria de comunicação de Prefeitura, mas até o fechamento da matéria não teve resposta.