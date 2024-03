Eleições 2024: Partido Liberal (PL) realiza reunião em Dianópolis com foco na majoritária

Por Redação

Na manhã desta terça-feira, 5, aconteceu uma reunião com a comissão organizadora do Partido Liberal (PL) de Dianópolis.

Na pauta, o alinhamento da comissão que vai cuidar das eleições municipais de 2024.

A reunião aconteceu com a participação do presidente do partido no município, vereador Manin do Zorra, professores Pietro Lopes e José Alberto e o vereador Paulo da Mega.

Conforme o presidente do PL Manin do Zorra, a pauta teve como objetivo, discutir o projeto político do partido na Terra das Dianas para 2024.

“É um momento de decisões com sabedoria. Estamos recebendo muitos amigos que tem o mesmo objetivo de trabalhar em prol do desenvolvimento de Dianópolis. Nosso grupo tem uma base forte e estamos aguardando a chegada de novos membros. Já podemos afirmar que temos a pré-candidatura do colega vereador Paulo da Mega, que vem para a disputa do executivo municipal com o nosso apoio”, disse Manin do Zorra.

O grupo que se forma em Dianópolis tem o apoio do senador Eduardo Gomes (PL).