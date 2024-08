Eleições 2024: Pesquisa Revela Liderança de Dr. Murilo em Brejinho de Nazaré, no Tocantins

Por Redação

A pesquisa registrada no TRE-TO sob o número TO-01960/2024, realizada no dia 2 de agosto, que o Portal Atitude teve acesso, apresenta um panorama detalhado das intenções de voto para as eleições municipais em Brejinho de Nazaré. Os dados fornecem uma visão clara das preferências e rejeições dos eleitores, refletindo a dinâmica atual da campanha. Foram ouvidas 139 pessoas no município.

Intenções de Voto

De acordo com a pesquisa, na modalidade espontânea, onde os eleitores mencionam os candidatos de forma livre, Dr. Murilo lidera com 38,1% das intenções de voto, enquanto Marquim Nobre aparece com 26,6%. Um significativo 35,3% dos eleitores não opinaram nesta etapa.

Já na modalidade estimulada, onde se apresenta as opções dos candidatos, Dr. Murilo dispara com 48,2% e o segundo candidato fica com 42,5%.

Índice de Rejeição

A pesquisa também mediu o índice de rejeição dos candidatos. Marquim Nobre tem uma rejeição de 38,9%, enquanto Dr. Murilo enfrenta uma rejeição de 30,2%. Além disso, 26,6% dos entrevistados não souberam ou preferiram não opinar sobre a rejeição.

Dados Técnicos da Pesquisa

Margem de Erro: 4,5% para mais ou para menos

Nível de Confiança: 95%

Amostra: 139 entrevistados

Os resultados fornecem uma visão abrangente do cenário eleitoral atual em Brejinho de Nazaré, destacando a competição acirrada entre os candidatos e as percepções dos eleitores em relação a cada um.

Sobre a Pesquisa

Conduzida com rigor metodológico e em conformidade com os padrões do TRE-TO, a pesquisa garante a precisão e a representatividade dos dados coletados.