Eleições 2024: pesquisa revela que 40% dos eleitores brasileiros ainda podem mudar o voto e 63% não estão interessados na eleição

Estudo da Alfa Inteligência realizado em mais de 300 municípios brasileiros aponta indecisão e desinteresse no pleito

Por Redação

A poucos dias das eleições, a pesquisa mais recente da Alfa Inteligência revela um cenário de volatilidade e desafios para candidatos a prefeito em todo o Brasil: 40% dos eleitores declararam que ainda podem mudar de opinião em relação a sua intenção de voto. O estudo foi realizado em 300 cidades do país, entre os dias 02 e 08 de setembro, com 8 mil entrevistados. Isso mostra que, mesmo aqueles que aparentam estar na liderança, a situação pode ser instável. “Campanhas estagnadas correm o risco de perder eleitores indecisos na reta final da campanha. A diferença entre uma vitória e uma derrota pode estar nas mãos desses indivíduos que ainda estão se decidindo”, explica Emanoelton Borges, CEO da Alfa Inteligência.

O levantamento mostra ainda que 63% dos brasileiros estão desinteressados nas eleições, um dado alarmante considerando a fatia elevada do eleitorado que isso representa.

Diante disso, a pergunta que paira no ar é: como conquistar a atenção desse eleitorado e garantir vitória nas urnas? “Neste momento de grande indefinição onde a barreira de entrada na cabeça do eleitor é muito alta, as peças de marketing precisarão de alta carga de criatividade e frequência para transpô-la. É crucial entender as nuances do que motiva o voto. Não existe uma receita de bolo universal, mas estratégias bem aplicadas podem fazer a diferença”, afirma Emanoelton Borges.

Os dados coletados indicam que os eleitores estão cada vez mais exigentes e céticos em relação às propostas dos concorrentes. “As pessoas querem saber como o candidato pretende resolver os problemas locais, seja na saúde, na educação, na geração de emprego e renda ou no turismo. O segredo é garantir que essas propostas sejam críveis e realistas. Não adianta sair prometendo tudo e o eleitor não acreditar nisso”, esclarece Emanoelton. Nesse contexto, as pesquisas de opinião são ferramentas essenciais para medir a receptividade das propostas e ajustar a rota conforme necessário.

O estudo também destaca um indicador fundamental para este pleito eleitoral: a taxa de aprovação do atual prefeito. “Aqueles com 50% de aprovação podem tanto eleger quanto não eleger o sucessor. É fundamental compreender que a aprovação do gestor atual não garante automaticamente a eleição do seu indicado. A taxa de conversão entre aprovação e intenção de voto é um indicador muito importante. Nesse sentido, prefeitos que por exemplo possuem 70% de aprovação e convertem 80% de sua aprovação em intenção de votos para seu candidato, este candidato terá algo em torno de 56% das intenções de voto”, destaca Emanoelton Borges.

Com o primeiro turno se aproximando, é mais importante do que nunca que os candidatos utilizem pesquisas de opinião sérias e de alta qualidade, para ajustar suas estratégias e se conectar de forma mais eficaz com a população. Elas são instrumentos primordiais para medir a temperatura da campanha e entender o que realmente importa para o eleitor. “Estar atento a essas variáveis pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota”, finaliza Emanoelton.

Sobre a Alfa Inteligência

Fundada em 2008, a Alfa Inteligência é uma empresa administrada pela holding Alfa Group, consagrada como uma das melhores no mercado de pesquisa de opinião e estratégia do Brasil, atendendo grandes empresas, entidades, órgãos do setor público e candidatos a cargos eletivos. Conta com diferenciais como tecnologia digital de ponta a ponta, plataforma própria de coleta e análise de dados com inteligência artificial e time de consultores seniores.