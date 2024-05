Eleições 2024: Podemos inaugura comitê político em Palmas

da redação

O trigésimo quinto aniversário de Palmas, celebrado nesta segunda-feira, 20, marcou também mais uma etapa no fortalecimento da pré-candidatura de Eduardo Siqueira Campos à prefeito da Capital do Tocantins. Em um espaço lotado de líderes e populares, o evento realizado com presença da presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu; do presidente estadual do partido, ex-deputado federal Tiago Dimas; do presidente da Assembleia de Deus Madureira, Pastor Amarildo e outros líderes, foi o início das atividades do escritório do Podemos no Jardim Aureny III, em Palmas.

“No ano do centenário de dona Aureny, pela primeira vez na história, um partido tem sua sede na região sul de Palmas”, disse Siqueira.

Em pronunciamento firme e com doses de emoção, Eduardo Siqueira Campos deixou claro que pretende realizar uma campanha focada no cuidado com as pessoas e direcionada a debater soluções para a cidade, visando a melhoria na qualidade de vida e a geração de oportunidades. “Não quero apenas falar do que já fiz, mas sim sobre a capacidade de fazer ainda mais”, disse ao relembrar o legado de grandes obras de sua gestão como primeiro prefeito eleito de Palmas e das realizações ao lado de seu pai, o ex-governador Siqueira Campos, fundador da cidade.

Ao destacar problemas que precisam de decisão firme do gestor como o transporte coletivo, a saúde, os buracos nas ruas, o hospital de urgência e emergência, Eduardo Siqueira falou em “justiça orçamentária”, termo que usa para defender a aplicação de maneira assertiva dos recursos públicos, visando atender as necessidades da população na medida em que necessitam. “Não é justo que alguns tenham em sua porta um asfalto usinado a quente e outros não vejam sequer um tapa-buracos”, frisou.

Do modo como vem conduzindo sua pré-campanha, Eduardo Siqueira não citou possíveis adversários e focou sua fala no sentimento que tem por Palmas, na história da criação da Capital, ao lado de Siqueira Campos e dona Aureuny, nos companheiros de todas horas e, principalmente, no muito que ainda pensa em fazer pela Capital.

“Vamos fazer os acordos coletivos de cidadania. Vamos realizar reuniões em 10 regiões, colher as sugestões, vamos ouvir as pessoas. Quem vai construir o nosso plano de governo é o povo. Pois ninguém melhor para apresentar as soluções para os problemas, do que quem os vive todos os dias”, reforçou o pré-candidato.

“Vamos levar essa campanha com muita humildade, determinação e firmeza. Pois nada é por acaso, tudo se constrói. Nenhum outro terá o compromisso que temos, nenhum irá trabalhar como nós. E juntos vamos fazer a melhor gestão que essa cidade já viu. Pois vamos fazer o que meu pai nos ensinou, que é cuidar desse povo!!”, encerrou aclamado.

Presentes

Também participaram do evento, o treinador Vanderlei Luxemburgo, vice-presidente estadual do Podemos; pastor Carlos Eduardo Veloso, presidente metropolitano do Agir; Lires Ferneda, pré-candidata a prefeita de Guaraí e presidente estadual do Podemos Mulher; Murilo Oliveira – coordenador geral região Norte do Podemos; Nilson Gonçalves- presidente fundação Podemos; Geraldo Rufino – empresário e influenciador, pré-candidatos a vereadores além de líderes comunitários e correligionários da família Siqueira Campos.