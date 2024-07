Eleições 2024: Republicanos de Gurupi divulga data da convenção partidária 

da redação

O Partido Republicanos de Gurupi anunciou a realização de sua convenção partidária no próximo dia 01 de agosto. O evento acontecerá no Espaço Rosenberg, onde serão definidos os candidatos a vereadores que representarão o partido nas próximas eleições municipais.

Edinho Fernandes, presidente do partido em Gurupi, confirmou a data e destacou a importância da convenção para o fortalecimento da legenda na cidade. “Estamos muito entusiasmados com essa convenção. Será um momento crucial para definir nossos representantes que lutarão pelos interesses de Gurupi no legislativo municipal. Temos muitos nomes fortes e comprometidos, e estamos confiantes de que faremos uma escolha que reflita os anseios da população”, afirmou Fernandes.