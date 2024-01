da redação

O pré-candidato a prefeito de Guaraí e atual secretário extraordinário de Ações Estratégicas do Governo do Estado, Saboinha Júnior, confirmou na manhã desta terça-feira, 16, que estará filiando no partido Republicanos.

Segundo o site, Guarai Notícias, o convite partiu do governador Wanderlei Barbosa, que é o atual comandante da sigla no Estado. Saboinha deve enfrentar nas eleições a atual prefeita Fátima Coelho, que vai à reeleição.