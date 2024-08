Eleições 2024: Vazamento de documento em grupo de WhatsApp eclode crise do PL em Dianópolis

Por Redação

Na noite desta terça-feira, 6, um documento oficial vazado em um grupo de WhatsApp de Dianópolis expôs as reais intenções de composição política local do Partido Liberal (PL). Até então visto como um dos principais estrategistas políticos, o vereador Manin do Zorra já estava em campanha para assegurar a vaga de vice-prefeito para si.

Confira a íntegra do documento.

Atualmente postulando a reeleição à Câmara Municipal, Manin do Zorra alegou que a decisão de retirar o PL das eleições municipais foi tomada de maneira arbitrária pelo diretório estadual. Contudo, documentos revelaram que o próprio vereador havia promovido a exclusão ao enviar um ofício ao Republicanos, propondo seu nome como vice-prefeito na chapa de Jailton Bezerra.

O conflito interno do PL veio à tona após a comissão provisória do partido enviar, de forma discreta, na última segunda-feira, 5 de agosto, um documento à presidência do Republicanos sugerindo a união dos grupos e indicando Manin do Zorra como candidato a vice-prefeito. A chapa já conta com Jailton Bezerra (RE) e André Cavalari (PP) como candidatos a prefeito e vice, respectivamente, aprovados em convenção.

Apesar da orientação do diretório estadual do PL, liderada pelo senador Eduardo Gomes, de retirada da candidatura de Paulo da Mega para prefeito, a comissão provisória do PL de Dianópolis realizou uma convenção no mesmo dia, onde Manin do Zorra atacou a decisão, denunciando uma suposta traição do grupo governista e criticando o governador Wanderlei Barbosa, o deputado estadual Léo Barbosa, entre outros parlamentares.

Este vazamento intensificou as tensões dentro do PL de Dianópolis, revelando disputas de poder e estratégias por parte de seus membros, refletindo um cenário político conturbado à medida que as eleições municipais aproximam-se.