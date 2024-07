Eleições 2024: Wagner Rodrigues realiza convenção dia 01 de agosto, Israel será o vice

da redação

Os sete partidos que apoiam a reeleição do prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, farão convenção conjunta no dia 1º de agosto, no Centro Esportivo Pedro Quaresma. São eles: União Brasil, Podemos, PL, MDB, PSDB, PRD e PSD.

No mesmo ato serão homologados o candidato a vice-prefeito, Israel Guimarães (MDB) – irmão do deputado federal Alexandre Guimarães -, e os candidatos e candidatas à Câmara Municipal de Araguaína.

Estarão presentes no evento os três senadores do estado, Eduardo Gomes (PL), Dorinha Seabra (União Brasil) e Irajá Silvestre(PSD); os deputados federais Carlos Gaguim (União Brasil) , Alexandre Guimarães (MDB), Eli Borges (PL) e Felipe Martins (PL); os deputados estaduais Gipão (PL), Eduardo do Dertins (Cidadania) e Eduardo Mantoan (PSDB); os prefeitos de Gurupi, Porto Nacional, Paraíso e outras cidades tocantinenses, além de vereadores e suplentes de Araguaína, parlamentares de cidades vizinhas, bem como presidentes de bairro e líderes políticos da cidade e região.

A organização do evento espera um público recorde para o ato político de apoio à reeleição de Wagner. O encontro acontecerá das 18:30h às 22 horas